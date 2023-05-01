Події

17:50 01.05.2023

СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі

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СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі

Співробітники Служби безпеки України викрили депутата Одеської обласної ради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі біля моря, повідомляє СБУ.

"Фігуранти намагались заволодіти приміщеннями АТ "Укрпошта" поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконно відчужити землі сільгосппризначення загальною площею майже 280 га", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією СБУ, зловмисники діяли у складі організованої злочинної групи: щоб реалізувати оборудку, її учасники підробляли документи на право власності та через підконтрольного нотаріуса зареєстрували ділянку на підставних осіб.

Потім, як уточнюється в повідомленні, "переоформлене" держмайно передавали у володіння афілійованій комерційній структурі.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти привласненню державної нерухомості на десятки млн грн.

Наразі будівлі та прилеглу територію "Укрпошти" на чорноморському узбережжі повернуто у власність держпідприємства, а на земельні ділянки накладено арешт.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів депутата облради затримано та повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 24,5 млн грн.

Дружині депутата та його помічнику повідомлено про підозру за фактом фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння державним майном та його легалізації, вчинене організованою групою за попередньою змовою.

Обох взято під варту з альтернативою застави в сумі 8 млн грн.

 

Теги: #сбу #нерухомість #одеська_область #озу

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