Події

17:27 01.05.2023

Дитина загинула внаслідок ворожого авіаудару по Лизунівці на Чернігівщині, двоє людей дістали поранень

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Дитина загинула внаслідок ворожого авіаудару по Лизунівці на Чернігівщині, двоє людей дістали поранень

Російська армія вкотре завдала авіаудару по прикордонню Чернігівської області - близько 14:50 зафіксовано пуски двох керованих авіабомб із російських літаків Су-35 по н. п. Лизунівка, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Унаслідок авіаудару загинула дитина 2009 р. н. та, попередньо, поранено ще двох цивільних осіб", - ідеться в повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі в понеділок.

За даними ОК "Північ", також частково зруйновано будівлю середньої школи, яка не працює, пошкоджено приватні будинки. "Інформація про втрати та пошкодження уточнюється", - зазначають в Оперативному командуванні.

Теги: #загибель #дитина #обстріли #ок_північ

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