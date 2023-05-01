Події

16:21 01.05.2023

Атракціони на Хрещатику в Києві не санкціоновані - відповідь мерії на петицію

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Київська влада у відповідь на петицію заявляє, що здійснення господарської діяльності шляхом використання атракціонів на вулиці Хрещатик є несанкціонованим, і відповідне питання буде вирішено спільно з правоохоронцями.

"Буде розглянуто можливість поглиблення взаємодії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з Головним управлінням Національної поліції в місті Києві та Управлінням патрульної поліції в Києві департаменту патрульної поліції для реалізації належних заходів реагування на факти несанкціонованої господарської діяльності на вулиці Хрещатик", - ідеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

У мерії наголосили, що протоколи про правопорушення мають право складати лише уповноважені посадові особи органів Національної поліції. "Чинні нормативно-правові акти наділяють органи Національної поліції достатніми повноваженнями для запобігання несанкціонованій господарській діяльності, зазначеній у петиції", - ідеться у відповіді.

Як повідомлялося, 6 квітня петиція на сайті Київської міської ради із закликом прибрати атракціони з центральної вулиці столиці - Хрещатика - набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Джерело: https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=11797

Теги: #кличко #київ #петиції

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