Заарештовано ще 5 російських суден, які вивозили через Крим награбоване українське зерно - прокуратура автономії

За клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя накладено арешти ще на п’ять російських суден, які вивозили через Крим награбоване українське зерно, повідомляє прокуратура автономії.

"За клопотаннями прокуратури автономії накладено арешти на п’ять морських суден-порушників, які причетні до перевезення через окупований півострів награбованого українського збіжжя", - ідеться в повідомленні прокуратури на сторінці у фейсбуці в понеділок.

За інформацією прокуратури, у рамках кримінального провадження щодо порушень порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України) встановлено, що судна "Вера", "Волго-дон 5043 та 205", а також "Волго-балт 188 й 106" під прапорами держави-окупанта здійснювали систематичні незаконні заходи до закритого морського торговельного порту на території півострова.

"Таким чином порушники переправляли викрадене українське зерно до третіх країн та використовували Крим як своєрідний "логістичний хаб" у злочинній схемі", - зазначено в повідомленні.

У прокуратурі автономії нагадують, що в рамках цього кейсу за клопотаннями прокуратури АР Крим суд наклав арешти на 15 таких суден-порушників.

Джерело: https://www.facebook.com/prok.arkrym/posts/pfbid0vDK3ZFaKRQTaHknAb6dQ4DgeaB6oQK4J9EMGg7Tryea3XWYRxmXnV2hrdhhE1BP2l

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