Події

13:50 01.05.2023

Корнієнко чекає від саміту НАТО конкретики про вступ України до Північноатлантичного альянсу

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Корнієнко чекає від саміту НАТО конкретики про вступ України до Північноатлантичного альянсу

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко сподівається, що партнери України використають можливість саміту НАТО у Вільнюсі для формування конкретики про вступ України до Північноатлантичного альянсу.

"Заохочуємо партнерів використати можливість саміту для формування спільного бачення альянсом конкретики щодо вступу України", - сказав Корнієнко під час зустрічі з головою комітету з питань регламенту та захисту Конституції парламенту Норвегії Петером Фреліхом у Києві.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, Корнієнко нагадав, що Україна продовжує захищатися від російських загарбників.

"Для цього нам необхідне посилення оборонної підтримки, зокрема надання літаків, - військова допомога залишається пріоритетом", - наголосив перший віцеспікер.

Він подякував Фреліху та членам Норвезької громадської асоціації Fritt Ukraina за надану Україні гуманітарну допомогу та закупівлю дронів.

Корнієнко також порушив питання про відповідальність Росії за скоєні злочини - Голодомор і геноцид українського народу в цій війні.

"Винні мають бути покарані - кожен у світі має розуміти, що злочини не залишаться безкарними", - зазначив Корнієнко.

Теги: #нато #саміт

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