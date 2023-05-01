Молоді люди не довіряють страховикам - опитування

Молоді споживачі не завжди довіряють страховим компаніям, свідчать дані дослідження споживачів віком від 21 до 42 років, проведеного Науково-дослідним інститутом Товариства актуаріїв (Society of Actuaries Research Institute SOA), повідомляє сайт Business Insurance.

Згідно з оприлюдненими у вівторок висновками за результатами онлайн-опитування 1000 осіб, довіру до страхових компаній було оцінено лише на рівні шести балів за шкалою від 1 до 10.

Опитування також показало, що існує невідповідність між передбачуваною ймовірністю події та занепокоєнням щодо неї. Так, коли респондентів запитали про їхнє занепокоєння фінансовими наслідками застрахованих ризиків, 79% молодих споживачів висловили занепокоєння щодо того, що вони можуть потрапити в автомобільну аварію, що призводить до значних витрат на ремонт або лікування, але лише 35% опитаних оцінили ймовірність потрапляння в ДТП протягом наступних 10 років.

Крім цього, згідно з даними опитування, 41% молодих споживачів вважають важливим мати страховку, 63% опитаних вважають себе нейтральними до ризику, 23% вважають себе більш схильними до нього, а 14% вважають себе толерантними до ризику. Фінансовими наслідками таких ризиків, як автомобільні аварії, пошкодження особистого майна або пошкодження будинку, тією чи іншою мірою або дуже стурбовані від 60% до 80% респондентів.