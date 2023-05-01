Події

12:01 01.05.2023

Вантажний поїзд зійшов із рейок у Брянській області через підрив залізничних колій

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Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз повідомив про підрив залізничної колії в Унецькому районі.

"В Унецькому районі на 136 км залізничних колій Брянськ - Унеча спрацював невстановлений вибуховий пристрій, унаслідок чого зійшов з рейок локомотив вантажного складу. Постраждалих немає. Наразі на місці працюють оперативні служби", - написав губернатор у телеграм-каналі.

За його інформацією, рух на цій ділянці дороги зупинено.

Окрім того, в ніч на понеділок було підірвано опору лінії електропередач у Гатчинському районі Ленінградської області.

Теги: #колії #підрив #брянськ

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