Події

10:08 01.05.2023

Рівень паводку в Києві стабілізувався, аварійних підтоплень не зафіксовано

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Рівень паводку в Києві стабілізувався, аварійних підтоплень не зафіксовано

Після двох днів незначного підвищення рівень водопілля в українській столиці стабілізувався і залишився на тій самій позначці, що й днем раніше, повідомляється у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації (КМВА) в понеділок.

"Станом на 9:00 01.05.2023 рівень води в р. Дніпро в Києві біля мосту "Метро" становить 9296 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 13°C. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається I (жовтий)", - зазначив керівник КМВА Сергій Попко.

При цьому, за його словами, утримується затоплення заплави шаром близько 20-30 см. "Залишаються підтопленими заплавні території - острови в парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об’єкти та житлові масиви міста поза загрозою підтоплення", - додав Попко.

Теги: #київ #рівень_води

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