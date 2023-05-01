Окупанти розробляють плани наступу в Запорізькій області - ISW

Російські окупанти готують проведення власного наступу на півдні України на випадок, якщо потенційний український контрнаступ провалиться, зазначає Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 30 квітня з посиланням на власне джерело.

"Той факт, що високопоставлені російські чиновники та правоохоронні органи обговорюють можливі кандидатури на посаду голів різних районів Запорізької області, які наразі перебувають під контролем України, російське джерело навело як іще один доказ планів Росії просуватися в південному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов повідомив, що РФ прагне взяти під контроль численні російські воєнізовані угруповання і намагається створити нову структуру, яка підпорядковувала би приватні військові компанії (ПВК) російському Генеральному штабу.

Повідомляється, що в неділю російські війська провели наземні атаки в Бахмуті Донецької області та його околицях, а також уздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Офіційний представник Східного угруповання військ України Сергій Череватий повідомив, що українські сили, як і раніше, мають доступ до шляхів постачання в Бахмуті.

"30 квітня російські війська не вели наступальних операцій на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна... Російські сили використовують більше артилерії, але проводять менше штурмів на куп'янському та лиманському напрямках, ніж на Бахмуті та Мар'їнці", - ідеться у зведенні.