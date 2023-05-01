ЗС України контратакують на окремих ділянках Бахмута

Ворог кидає в бій нові штурмові групи ПВК "Вагнер", бійців інших приватних компаній, десантників, проте взяти Бахмут їм не вдається, а на деяких ділянках Збройні сили України успішно контратакують, заявив командувач Східним угрупованням військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"На Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Ворог провів численні атаки, намагаючись прорвати оборону наших позицій на кількох напрямках. Втім, завдяки стійкості та мужності захисників Фортеці, дії ворога зазнали невдачі", - цитує Сирського Military media center.

За словами командувача, щоб просунутися вперед, ворог застосовує максимум зусиль і не зважає ні на що. Незважаючи на значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи ПВК "Вагнер", бійців інших приватних компаній, десантників, але взяти місто під контроль противнику не вдається.

"Ситуація досить складна. Водночас на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами і залишив деякі позиції", - додав Сирський.