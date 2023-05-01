На лівому березі в Києві знижено тиск у водопровідній мережі через пошкодження на насосній станції

У зв'язку з пошкодженням електричного обладнання насосної станції знижено тиск у водопровідній мережі на лівому березі Києва, повідомила пресслужба київської міськдержадміністрації.

"На лівому березі знижено тиск у водопровідній мережі. Це пов'язано з пошкодженням електричного обладнання на каналізаційній насосній станції Позняки. Про це повідомляє ПрАТ "АК "Київводоканал", - ідеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що орієнтовний час ліквідації пошкодження на насосній станції - 1 день.

Також повідомляється, що роботи "Київводоканал" виконує як власними, так і підрядними силами.