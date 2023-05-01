Події

07:34 01.05.2023

Сили ППО знищили 15 із 18 крилатих ракет, запущених із Мурманської області та Каспійського району

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Сили ППО знищили 15 із 18 крилатих ракет, запущених із Мурманської області та Каспійського району

Сили ППО знищили 15 із 18 крилатих ракет, запущених із Мурманської області та району Каспійського моря, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15.

 

 

Теги: #рф #ліквідація #ракети #залужний

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