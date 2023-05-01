Найближчим часом будуть відомі західні міста-побратими Мелітополя, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Незабаром у Мелітополя з'являться нові міста-побратими зі США та ЄС. Нам потрібні надійні партнери, разом з якими відбудуємо і розвиватимемо новий сучасний Мелітополь і весь південний регіон країни. Найближчим часом розповім, які міста готові до співпраці", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, за часи незалежності України Мелітополь "подружився" з різними іноземними містами: Кедайняй (Литва), Брів-ла-Гайард (Франція), Слівен (Болгарія), Горе (Грузія).

Федоров зазначив, що у мирний час міста обмінювалися досвідом у сфері економіки, культури та освіти.

"Після повномасштабного вторгнення Росії та окупації Мелітополя побратими стали опорою: прийняли наших переселенців і передали гуманітарну допомогу цивільним та військовим. Окремо дякую Кедайняй за тонни вантажів для громади та спорядження для мелітопольської тероборони", - наголосив мер.

За його словами, наразі відносини побратимства виходять на новий рівень. "Ми готуємось відновлювати комфортне життя Мелітополя після деокупації – посилювати безпеку, розвивати економіку, залучати інвестиції", - написав він.