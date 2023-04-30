Російські окупанти періодично знижують активність на Лиманському напрямі, а Сили оборони повернули позиції, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"На Лиманському напрямку ворог періодично знижує активність, оскільки зазнає невдачі через активну оборону наших військ", - написала Маляр у телеграм-каналі.

Вона наголосила, що Збройні сили України повернулися загублені позиції, незважаючи на незначний успіх упродовж тижня у окупантів на певних ділянках.

Маляр наголосила, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати, а в самому місті продовжуються запеклі бої.

"Ворогу не вдається взяти місто під контроль, незважаючи на те, що він кинув у бій усі свої ресурси і подекуди мав успіх. Наші бійці відбивають численні атаки і контратакують на певних ділянках. Оборона Бахмута з покладеними на неї військовими завданнями справляється", - Підсумувала заступник міністра.