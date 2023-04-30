Події

22:49 30.04.2023

Окупанти періодично знижують активність на Лиманському напрямі

1 хв читати
Окупанти періодично знижують активність на Лиманському напрямі

Російські окупанти періодично знижують активність на Лиманському напрямі, а Сили оборони повернули позиції, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. 

"На Лиманському напрямку ворог періодично знижує активність, оскільки зазнає невдачі через активну оборону наших військ", - написала Маляр у телеграм-каналі.

Вона наголосила, що Збройні сили України повернулися загублені позиції, незважаючи на незначний успіх упродовж тижня у окупантів на певних ділянках.

Маляр наголосила, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати, а в самому місті продовжуються запеклі бої.

"Ворогу не вдається взяти місто під контроль, незважаючи на те, що він кинув у бій усі свої ресурси і подекуди мав успіх. Наші бійці відбивають численні атаки і контратакують на певних ділянках. Оборона Бахмута з покладеними на неї військовими завданнями справляється", - Підсумувала заступник міністра.

Теги: #україна #обстановка #схід #маляр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:43 01.05.2023
Противник готує сумарний "залп" з близько сотні ракет Миколаївської області – поліція

Противник готує сумарний "залп" з близько сотні ракет Миколаївської області – поліція

00:17 01.05.2023
У Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи

У Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи

00:15 01.05.2023
У Бердянську мешканці повідомляють про вибухи

У Бердянську мешканці повідомляють про вибухи

22:19 30.04.2023
Харкову на відновлення після обстрілів потрібно $9,5 млрд США

Харкову на відновлення після обстрілів потрібно $9,5 млрд США

14:37 30.04.2023
Україна досягла трьох нових угод із виробником Bayraktar - глава Мінстратегпрому

Україна досягла трьох нових угод із виробником Bayraktar - глава Мінстратегпрому

14:07 30.04.2023
Німеччина офіційно підтвердила передання Україні другого ЗРК Iris-T

Німеччина офіційно підтвердила передання Україні другого ЗРК Iris-T

05:28 29.04.2023
Окупанти забирають катери у рибалок у Мелітополі

Окупанти забирають катери у рибалок у Мелітополі

04:48 29.04.2023
Росіяни знову обстріляли територію Сумської області

Росіяни знову обстріляли територію Сумської області

02:37 29.04.2023
У центрі Миколаєва невідомий кинув гранату, є поранені

У центрі Миколаєва невідомий кинув гранату, є поранені

01:33 29.04.2023
НАТО та Міноборони України поглиблюють співпрацю

НАТО та Міноборони України поглиблюють співпрацю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Окупанту не вдасться відібрати в нас мир

Залужний поінформував Каволі про ситуацію на фронті та майбутні сценарії перебігу бойових дій

Буданов: кожен, хто скоїв воєнні злочини в Україні, буде знайдений і знищений у будь-якій частині світу

Україна досягла трьох нових угод із виробником Bayraktar - глава Мінстратегпрому

Німеччина офіційно підтвердила передання Україні другого ЗРК Iris-T

ОСТАННЄ

З обстрілюваного окупантами м. Кізомис Херсонської області евакуювали всіх дітей

Голова МЗС Литви закликав вимагати мирних переговорів у Путіна, а не Зеленського

Окупанти влаштовують флешмоб із відмови від українського громадянства на окупованій території Херсонської області

В Україні залишається підтопленим 101 будинок, у трьох областях підтоплено 17,867 тис. га сільгоспугідь

На сході України відбито понад 20 атак окупантів, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

У Карпатах оголошено значну сніголавинну небезпеку

У Нікополі в результаті ударів окупантів із важкої артилерії загинув місцевий мешканець, ще двох поранено

Макрон у розмові підтвердив постачання озброєнь, про які раніше просив Зеленський

Будемо акцентувати, що сучасна авіація покоління 4+ необхідна Україні для захисту неба - Ігнат

Зеленський: Окупанту не вдасться відібрати в нас мир

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА