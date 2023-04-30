В Україні залишається підтопленим 101 будинок, у трьох областях підтоплено 17,867 тис. га сільгоспугідь

Підтопленим залишається 638 дворових господарств в Україні станом на ранок неділі 30 квітня, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Із загальної кількості в Чернігівській області 378 підтоплених дворогосподарств, у Кіровоградській - 25, у Черкаській - 116, у Дніпропетровській - 77, у Полтавській - 35, у Київській - 7. Крім того, підтоплено 101 будинок: 25 - у Кіровоградській, 35 - у Дніпропетровській, 39 - у Черкаській, 2 - у Чернігівській областях.

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 17 тис. 867 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення в 31 населеному пункті Чернігівської області.

Як повідомлялося, станом на понеділок, 24 квітня, було підтоплено 1 тис. 201 дворове господарство та 208 будинків. Зниження площі підтоплень за останні дні було найпомітнішим у Полтавській, Кіровоградській, Київській та Волинській областях.