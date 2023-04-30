Події

19:28 30.04.2023

Макрон у розмові підтвердив постачання озброєнь, про які раніше просив Зеленський

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Макрон у розмові підтвердив постачання озброєнь, про які раніше просив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Франції Еммануелю Макрону, який у телефонній розмові "підтвердив для України постачання саме того, про що я звертався в минулій розмові".

"Я вдячний Франції та Еммануелю особисто за підтримку нашої держави, наших людей. Зараз, у цій розмові, пан президент підтвердив для України постачання саме того, про що я звертався в минулій розмові. Швидкість і конкретність реагування - це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості", - сказав він.

"Дякую за цей збройний пакет! Дуже важливо - щоб Росія отримувала постійно сильніші сигнали, що світ не пробачить жодного із проявів російського терору. І щоб якомога більше глобальних гравців були абсолютно принциповими в дотриманні режиму санкцій проти Росії за терор", - сказав президент.

 

 

Теги: #франція #президенти #військова_допомога

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