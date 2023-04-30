Події

19:24 30.04.2023

Зеленський: Окупанту не вдасться відібрати в нас мир

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Зеленський: Окупанту не вдасться відібрати в нас мир

Російським окупантам не вдасться відібрати мир у українців, який є природною частиною національного характеру, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

Привітавши воїнів-прикордонників з їхнім святом, Зеленський наголосив, що "обов'язково настане день, коли знову буде цілком звичною справою український прикордонний контроль для пасажирів у міжнародних аеропортах нашого Донецька та Сімферополя".

"Окупанту точно не вдасться відібрати в нас мир, який є природною частиною українського характеру... Мир і прагнення до волі - для всієї нашої держави, для всіх наших регіонів, міст і громад", - сказав він.

 

 

Теги: #рф #президент #війна

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