Зеленський: Окупанту не вдасться відібрати в нас мир

Російським окупантам не вдасться відібрати мир у українців, який є природною частиною національного характеру, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

Привітавши воїнів-прикордонників з їхнім святом, Зеленський наголосив, що "обов'язково настане день, коли знову буде цілком звичною справою український прикордонний контроль для пасажирів у міжнародних аеропортах нашого Донецька та Сімферополя".

"Окупанту точно не вдасться відібрати в нас мир, який є природною частиною українського характеру... Мир і прагнення до волі - для всієї нашої держави, для всіх наших регіонів, міст і громад", - сказав він.