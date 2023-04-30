Україна підписала три нові угоди з турецьким Baykar

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив про підписання нових угод з турецьким виробником Baykar, які дадуть змогу Україні забезпечити себе зброєю нового покоління.

"Учора відпрацював день у Туреччині на міжнародній виставці авіаційної техніки "Teknofest 2023". Багато зустрічей, одна мета - пошук шляхів посилення українського ОПК. Є важливий результат - три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі ясна річ не розповім, але запевняю, що ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління", - написав Камишін у телеграм у неділю.