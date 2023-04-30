Події

19:19 30.04.2023

Україна підписала три нові угоди з турецьким Baykar

1 хв читати
Україна підписала три нові угоди з турецьким Baykar

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив про підписання нових угод з турецьким виробником Baykar, які дадуть змогу Україні забезпечити себе зброєю нового покоління.

"Учора відпрацював день у Туреччині на міжнародній виставці авіаційної техніки "Teknofest 2023". Багато зустрічей, одна мета - пошук шляхів посилення українського ОПК. Є важливий результат - три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі ясна річ не розповім, але запевняю, що ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління", - написав Камишін у телеграм у неділю.

 

 

 

Теги: #туреччина #виробництво #baykar

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:37 30.04.2023
Україна досягла трьох нових угод із виробником Bayraktar - глава Мінстратегпрому

Україна досягла трьох нових угод із виробником Bayraktar - глава Мінстратегпрому

07:40 30.04.2023
В Азербайджані буде створено центр "Байрактар" - Алієв

В Азербайджані буде створено центр "Байрактар" - Алієв

16:47 25.04.2023
Туреччина з 1 травня запроваджує мито 130% на імпорт пшениці, ячменю та кукурудзи

Туреччина з 1 травня запроваджує мито 130% на імпорт пшениці, ячменю та кукурудзи

09:01 21.04.2023
Туреччина почала постачання газу з чорноморського родовища Сакар'я

Туреччина почала постачання газу з чорноморського родовища Сакар'я

07:41 10.04.2023
В Україні запустять виробництво обладнання для гуманітарного розмінування

В Україні запустять виробництво обладнання для гуманітарного розмінування

13:15 07.04.2023
Глава МЗС Туреччини за підсумками зустрічі з Лавровим: Війна має бути припинена якомога швидше

Глава МЗС Туреччини за підсумками зустрічі з Лавровим: Війна має бути припинена якомога швидше

07:17 06.04.2023
Виробництвом танків M1 Abrams для України опікуватиметься General Dynamics

Виробництвом танків M1 Abrams для України опікуватиметься General Dynamics

17:12 05.04.2023
Туреччина планує продовжувати спроби відновити переговорний процес між Україною та РФ

Туреччина планує продовжувати спроби відновити переговорний процес між Україною та РФ

19:28 01.04.2023
Ердоган ухвалив рішення парламенту Туреччини ратифікувати членство Фінляндії в НАТО

Ердоган ухвалив рішення парламенту Туреччини ратифікувати членство Фінляндії в НАТО

07:12 31.03.2023
Парламент Туреччини ратифікував протокол про вступ Фінляндії в НАТО

Парламент Туреччини ратифікував протокол про вступ Фінляндії в НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Окупанту не вдасться відібрати в нас мир

Залужний поінформував Каволі про ситуацію на фронті та майбутні сценарії перебігу бойових дій

Буданов: кожен, хто скоїв воєнні злочини в Україні, буде знайдений і знищений у будь-якій частині світу

Україна досягла трьох нових угод із виробником Bayraktar - глава Мінстратегпрому

Німеччина офіційно підтвердила передання Україні другого ЗРК Iris-T

ОСТАННЄ

В Україні залишається підтопленим 101 будинок, у трьох областях підтоплено 17,867 тис. га сільгоспугідь

На сході України відбито понад 20 атак окупантів, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

У Карпатах оголошено значну сніголавинну небезпеку

У Нікополі в результаті ударів окупантів із важкої артилерії загинув місцевий мешканець, ще двох поранено

Макрон у розмові підтвердив постачання озброєнь, про які раніше просив Зеленський

Будемо акцентувати, що сучасна авіація покоління 4+ необхідна Україні для захисту неба - Ігнат

Зеленський: Окупанту не вдасться відібрати в нас мир

Окупанти завдали два ракетних і 15 авіаударів по Україні за добу

Сили оборони завдали сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Залужний поінформував Каволі про ситуацію на фронті та майбутні сценарії перебігу бойових дій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА