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16:41 30.04.2023

Зеленський обговорив із Макроном потреби українських сил оборони

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Зеленський обговорив із Макроном потреби українських сил оборони

Президент України Володимир Зеленський провів понад годинну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої подякував за підтримку України з боку Франції та докладно поінформував колегу про ситуацію на фронті й перспективи її розвитку в травні-червні поточного року.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в неділю, окремо Зеленський акцентував увагу на першочергових потребах українських сил оборони. Сторони також домовилися про додаткові рішення, які посилять потенціал України на полі бою.

"Швидкість і конкретність реагування - це дуже важливо, це значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним силам потужного бронетанкового пакета", - наголосив Зеленський.

Особливу увагу під час розмови сторони приділили підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі, на якому мають бути ухвалені сильні та конкретні рішення щодо гарантій безпеки для України та розпочато процедуру запрошення України до НАТО.

Співрозмовники обговорили взаємодію в роботі і з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їхньої підтримки української формули миру. Лідери України та Франції скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки в рамках двостороннього діалогу, йдеться в повідомленні.

Теги: #розмова #макрон #зеленський

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