Події

11:52 30.04.2023

За квітень із прифронтових районів Запорізької області вивезли 78 дітей

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За квітень із прифронтових районів Запорізької області вивезли 78 дітей

За квітень із населених пунктів, які розташовані на лінії фронту в Запорізькій області, вдалося евакуювати 78 дітей, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Робота триває. В Оріхові дітей вже немає, сімей із дітьми. Ця робота триває, разом із поліцією ми обходимо майже кожен будинок, де є діти, показуємо, куди їхати, вмовляємо виїжджати якомога швидше", - написав Малашко у Facebook.

Він уточнив, що ОВА контролює гуманітарну ситуацію в прифронтовій зоні: підтримується робота пунктів незламності, створено резерв запасів, щоб забезпечити населення всім необхідним для життя.

Малашко також зазначив, що окупанти продовжують обстрілювати населені пункти із застосуванням артилерії, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема житловим будинкам. Водночас він зазначив, що за минулу добу постраждалих унаслідок обстрілів немає.

Теги: #евакуація #діти #запорізька_область

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