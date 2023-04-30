В Азербайджані буде створено центр "Байрактар" - Алієв

У найближчому майбутньому в Азербайджані буде створено центр "Байрактар", заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

"Коли на початку цього місяця, 3 квітня, Сельчук бей (технічний директор турецької компанії Baykar Сельчук Байрактар - ІФУ) перебував в Азербайджані, ми поговорили про нашу майбутню співпрацю і домовилися про створення в Азербайджані центру "Байрактар". Іншаллах (якщо буде завгодно Аллаху, араб. - ІФУ), у найближчому майбутньому в Азербайджані буде створено центр "Байрактар", - заявив Алієв у суботу в Стамбулі.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв здійснює візит до Туреччини на запрошення глави турецької держави Реджепа Таїпа Ердогана.

27 квітня Міноборони Азербайджану і турецька компанія Baykar підписали протокол про наміри про спільне виробництво в країні безпілотних літальних апаратів. Документ підписали генеральний директор Baykar Халук Байрактар і заступник міністра оборони Азербайджану з військово-технічного забезпечення Агіль Гурбанов.