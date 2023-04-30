За добу авіація ЗС України завдала три удари по позиціях противника

Авіація ЗС України минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження противника, ракетні війська і артилерія вразили 6 ворожих цілей, повідомили в Генштабі.

У ранковому зведенні також зазначено, що збито два ворожі БПЛА типу Shahed, один розвідувальний Орлан-10 і ще один БПЛА невстановленого типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили район зосередження живої сили противника, два склади паливно-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ і ще одну важливу ціль противника.