Події

07:20 30.04.2023

За добу авіація ЗС України завдала три удари по позиціях противника

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За добу авіація ЗС України завдала три удари по позиціях противника

Авіація ЗС України минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження противника, ракетні війська і артилерія вразили 6 ворожих цілей, повідомили в Генштабі.

У ранковому зведенні також зазначено, що збито два ворожі БПЛА типу Shahed, один розвідувальний Орлан-10 і ще один БПЛА невстановленого типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили район зосередження живої сили противника, два склади паливно-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ і ще одну важливу ціль противника.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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