Події

17:05 29.04.2023

Унаслідок обстрілу Семенівської громади в Чернігівській області загинув 63-річний чоловік і поранено 14-річного підлітка - поліція

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У суботу вранці російські окупаційні війська обстріляли Семенівську громаду, внаслідок чого загинув 63-річний чоловік, поранення дістав 14-річний підліток, повідомляє Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.

"Сьогодні окупаційні війська вкотре здійснили обстріли прикордоння Чернігівщини. Внаслідок ворожої атаки по Семенівській громаді загинув 63-річний місцевий житель. Пораненого 14-річного підлітка поліцейські евакуювали і передали медикам", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті.

Зазначається, що повідомлення про потужний обстріл одного з прикордонних сіл надійшло близько четвертої ранку. Поліція встановила, окупанти обстріляли житлові будинки, коли в них спали люди, чоловік загинув у своєму ліжку.

"Станом на 12.00 ворог продовжив обстрілювати прикордонні села зі ствольної артилерії. Пошкоджено та зруйновано будинки, господарські будівлі, авто місцевих жителів. Один із вибухів убив коня на території приватного господарства. Унаслідок обстрілів знеструмлено низку населених пунктів району", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Слідчі Новгород-Сіверського райвідділу поліції продовжують збирати доказову базу військових злочинів російського агресора, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

Теги: #загиблі #обстріли #чернігівська_область

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