У Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів за добу загинула одна людина, шестеро дістали поранень - ОВА

Російські війська за минулу добу 33 рази обстріляли Херсонську область, випустили 177 снарядів: унаслідок цього загинула одна людина, шестеро дістали поранень, повідомляє Херсонська ОВА.

"Минулої доби через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро дістали поранень різного ступеня тяжкості", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в суботу вранці.

За даними ОВА, російські окупанти 33 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 177 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Херсон росіяни атакували 5 разів, випустивши по місту 24 снаряди.

"Ворог влучив у територію лікарні в Білозерці", - йдеться в повідомленні.