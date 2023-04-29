Ворог дислокується в будівлі школи у Сватівському районі

Російські окупанти дислокуються в будівлі школи у Сватівському районі, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У Луб'янці на Сватівщині ворог дислокується в будівлі місцевої школи", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, як повідомляють у Генштабі ЗСУ, особовий склад (ворога - ІФ-У) розміщують у будівлях освітніх установ.

Він зазначив, що при цьому окупанти змушують викладацький склад продовжувати освітній процес із обов'язковим відвідуванням дітьми та викладацьким складом.