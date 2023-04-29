Події

08:58 29.04.2023

Ворог дислокується в будівлі школи у Сватівському районі

1 хв читати

Російські окупанти дислокуються в будівлі школи у Сватівському районі, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У Луб'янці на Сватівщині ворог дислокується в будівлі місцевої школи", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, як повідомляють у Генштабі ЗСУ, особовий склад (ворога - ІФ-У) розміщують у будівлях освітніх установ.

Він зазначив, що при цьому окупанти змушують викладацький склад продовжувати освітній процес із обов'язковим відвідуванням дітьми та викладацьким складом.

 

 

 

Теги: #школа #луганська_область #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:25 29.04.2023
ЗС України ліквідували майже 600 окупантів, 3 танки і 21 крилату ракету за добу

ЗС України ліквідували майже 600 окупантів, 3 танки і 21 крилату ракету за добу

08:17 28.04.2023
ЗСУ знищили 540 окупантів, 18 артсистем і 6 БПЛА

ЗСУ знищили 540 окупантів, 18 артсистем і 6 БПЛА

08:04 26.04.2023
За добу ворог втратив 640 одиниць особового складу, чотири танки, 14 артсистем і три БПЛА

За добу ворог втратив 640 одиниць особового складу, чотири танки, 14 артсистем і три БПЛА

21:57 25.04.2023
Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до 13 одиниць

Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до 13 одиниць

05:38 25.04.2023
Мешканці тимчасово окупованих територій Луганської області, які розташовані біля лінії розмежування, перебувають без світла та водопостачання

Мешканці тимчасово окупованих територій Луганської області, які розташовані біля лінії розмежування, перебувають без світла та водопостачання

08:01 24.04.2023
За добу знищено 660 окупантів, 8 танків, 12 артсистем і 11 БПЛА

За добу знищено 660 окупантів, 8 танків, 12 артсистем і 11 БПЛА

07:53 23.04.2023
ЗС України знищили майже 700 окупантів, три танки, один гелікоптер за добу

ЗС України знищили майже 700 окупантів, три танки, один гелікоптер за добу

07:59 22.04.2023
За добу ЗС України знищили 680 окупантів, 4 танки, 5 артсистем і 4 БПЛА

За добу ЗС України знищили 680 окупантів, 4 танки, 5 артсистем і 4 БПЛА

08:05 21.04.2023
ЗС України знищили 630 окупантів, один танк, дві артсистеми і вісім БПЛА за добу

ЗС України знищили 630 окупантів, один танк, дві артсистеми і вісім БПЛА за добу

08:12 20.04.2023
ЗС України знищили 670 окупантів, 2 танки, 6 артсистем і 10 БПЛА за добу

ЗС України знищили 670 окупантів, 2 танки, 6 артсистем і 10 БПЛА за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На нафтобазі в Севастополі пожежа, попередньо, влучання БПЛА

Рятувальники продовжують розбір конструкцій і пошук можливих жертв і постраждалих від ракетної атаки в Умані

ЗС України відбили 48 ворожих атак за добу і продовжують тримати оборону Бахмута і Мар'їнки

Зеленський про інвестицію Horizon Capital на $250 млн в Україну: Великий світовий бізнес вірить у нашу перемогу та підтверджує цю віру конкретикою

Зеленський подякував усім, хто взяв участь у рятувальній операції в Умані

ОСТАННЄ

Військо РФ обстріляло кордони Чернігівської та Сумської області

На Харківщині в результаті обстрілів пошкоджено дитсадок та агроферму, постраждалих немає

На нафтобазі в Севастополі пожежа, попередньо, влучання БПЛА

Рятувальники продовжують розбір конструкцій і пошук можливих жертв і постраждалих від ракетної атаки в Умані

Путін підписав указ про "узаконення" депортації українців

ЗС України відбили 48 ворожих атак за добу і продовжують тримати оборону Бахмута і Мар'їнки

Окупанти грабують будинки в Боково-Хрустальному, а в Малоолександрівці, Новомиколаївці, Скадовську та Лазурному проводять обшуки у жителів

Росіяни обстріляли територію лікарні в Білозерці Херсонської області, є жертва

Голова Донецької ОВА Кириленко опублікував фото зруйнованої залізничної станції "Святогірськ"

29 квітня: Яке сьогодні свято

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА