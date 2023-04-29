Рятувальники продовжують розбір конструкцій і пошук можливих жертв і постраждалих від ракетної атаки в Умані

Рятувальники продовжують розбір конструкцій і пошук можливих жертв і постраждалих від ракетної атаки в Умані, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Наразі проводиться розбір конструкцій та пошук можливих загиблих і постраждалих. На місці події від ДСНС працюють 27 одиниць техніки та 106 чоловік особового складу", - йдеться в повідомленні.

Також вивезено 247 куб. м. будівельних залишків.

За інформацією ДСНС, станом на ранок суботи 29 квітня в Умані внаслідок російської ракетної атаки загинули 23 людини, з них 4 дитини. Травмовано 18, ще 17 громадян врятовано.

Психологи ДСНС надали допомогу 115 громадянам.