Події

08:07 29.04.2023

Рятувальники продовжують розбір конструкцій і пошук можливих жертв і постраждалих від ракетної атаки в Умані

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Рятувальники продовжують розбір конструкцій і пошук можливих жертв і постраждалих від ракетної атаки в Умані

Рятувальники продовжують розбір конструкцій і пошук можливих жертв і постраждалих від ракетної атаки в Умані, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Наразі проводиться розбір конструкцій та пошук можливих загиблих і постраждалих. На місці події від ДСНС працюють 27 одиниць техніки та 106 чоловік особового складу", - йдеться в повідомленні.

Також вивезено 247 куб. м. будівельних залишків.

За інформацією ДСНС, станом на ранок суботи 29 квітня в Умані внаслідок російської ракетної атаки загинули 23 людини, з них 4 дитини. Травмовано 18, ще 17 громадян врятовано.

Психологи ДСНС надали допомогу 115 громадянам.

 

 

 

Теги: #умань #дснс #зведення

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