Єврокомісар від Литви: синхронізувати ЛЕП країн Балтії з Європою реально вже 2024р.

Електромережі країн Балтії можуть бути синхронізовані із Західною Європою у 2024 році, а пов'язані з цим технічні проблеми можна вирішити, заявив єврокомісар від Литви Віргініюс Сінкявічюс журналістам у п'ятницю.

"Я сказав у Єврокомісії, що ми повинні зробити так, щоб усі три країни Балтії якнайшвидше рушили шляхом синхронізації, а ті деякі бар'єри, які я вважаю легко розв'язними, повинні бути усунені. Нам би дуже хотілося, щоб така ж мета була і в Латвії, і в Естонії", - сказав Синкявічюс.

"Я думаю, що це (синхронізація у 2024 році - BNS) справді реально. (...) Те, що я бачу на папері, ті проблеми із закупівлями, постачальниками - все це цілком вирішуване. Для цього потрібна насамперед політична воля і напружена робота. Хочеться вірити, що це зроблять усі три балтійські держави, і це буде ще одна жила, яку ми переріжемо і станемо ще незалежнішими", - додав єврокомісар.

Синкявічюс висловив сподівання, що ЄК докладе всіх зусиль для якнайшвидшого завершення цього процесу.

Досі Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у системі ОЕС/ЄЕС, або кільці БРЕЛЛ, де частота електроенергії централізовано регулюється з Росії. Країни Балтії домовилися приєднатися до мереж континентальної Європи, цей процес передбачалося завершити наприкінці 2025 року. Проте Литва хоче прискорити цей процес та синхронізувати ЛЕП уже у лютому 2024 року.