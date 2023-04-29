Чехія та Словаччина підтвердили готовність сприяти безпеці України до її вступу в НАТО

Чехія, Словаччина та Україна підписали декларацію, яка підтверджує готовність підтримувати Київ на шляху до членства в НАТО та Європейському Союзі та сприяти безпеці України до вступу до Альянсу, повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Президент Володимир Зеленський, президент Чехії Петро Павло та президент Словаччини Зузана Чапутова підписали спільну декларацію, яка визначає спільне бачення трьох країн з найважливіших питань зовнішньої політики, а також підтримку повноправного членства України в ЄС та НАТО.

Зокрема, цей документ відновлює вимогу до РФ негайно та беззастережно вивести усі свої збройні формування з території України.

Він також висловлює готовність держав до тісної співпраці з метою подальшого зміцнення обороноздатності України, посилення санкцій ЄС проти РФ та створення правової основи використання заморожених російських активів для відновлення України.

Жовква зазначив, що Словаччина та Чехія відкрили другий десяток загальних декларацій такого типу на рівні лідерів держав-членів НАТО.