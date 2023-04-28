Події

22:33 28.04.2023

Біля окупованої ЗАЕС вибухнула міна

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Біля окупованої ЗАЕС вибухнула міна

Біля окупованої Росією Запорізької АЕС цього тижня вибухнула міна, повідомили у прес-службі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на заяву генерального директора організації Рафаеля Гроссі.

"Експерти МАГАТЕ, що знаходяться на Запорізькій атомній електростанції в Україні, цього тижня знову були змушені сховатися після попереджень про ракетну атаку, при цьому вдалині чулися звуки обстрілу, що триває, оскільки в регіоні тривають військові дії. Крім того, одна міна вибухнула недалеко від об'єкта". , - йдеться у звіті організації.

У зв'язку з цим гендиректор МАГАТЕ заявив, що посилення військової активності біля станції ще раз наголошує на важливості та терміновості досягнення домовленостей щодо її захисту ЗАЕС.

Зазначається, що агентство продовжує проводити необхідні заходи щодо гарантій на майданчику.

Теги: #вибух #україна #міна #заес

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