Данія планувала використовувати артустановки Caesar для своєї армії, але через агресію РФ передала їх Україні

Данія планувала використовувати артилерійські установки Caesar для своєї армії, але через агресію РФ передала їх Україні, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Данія мала намір використовувати ці системи для своєї армії, але мудро і благородно вирішила передати їх українській армії через значну загрозу, яку російська агресія проти України становить для Європи в цілому", - написав Резніков у твіттері.

Міністр подякував за передачу цих установок народу Данії, його міністерству оборони, а також французьким партнерам.

Також, нагадав він, данські друзі беруть участь в організації тренувань українських військовослужбовців.

"Наші артилеристи високо оцінили маневреність і точність цих гаубиць. Завдяки нашим партнерам у Франції та Данії Україна має другий за величиною артилерійський парк Caesar у світі", - зазначив міністр оборони.

Як повідомлялося, на бойове чергування в Україні заступили данські САУ Caesar.