Уповноважена президента з прав дитини Герасимчук на спеціальній зустрічі Радбезу ООН розповіла про викрадення Росією українських дітей

Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук на спеціальній зустрічі за формулою Аррії Ради Безпеки ООН в онлайн-форматі проінформувала про депортацію та примусове переміщення Росією українських дітей із початку повномасштабного вторгнення.

"Після початку російської агресії в Україні ніхто й ніде не може почуватися в безпеці, поки агресор не буде переможений. Це знає весь світ", - наголосила Герасимчук, повідомляє пресслужба глави держави.

Вона зазначила, що найжахливіша частина цієї війни і найбільший доказ російського злочину геноциду - зруйновані долі та життя українських дітей.

"Росіяни вбивають, ґвалтують і викрадають наших дітей і все це подають як порятунок! Навіть ті дівчата й хлопці, які уникнули фізичної шкоди від обстрілів, зазнали глибоких втрат. Їхні будинки та родини, школи й дитсадки, дитячі майданчики та стадіони були пошкоджені або зруйновані. Їхнє дитинство знищене. Кожен із 7,5 млн українських дітей, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року, постраждав від цієї жахливої війни", - наголосила вона.

Герасимчук також розповіла учасникам заходу про ситуацію, в якій опинилися українські діти з вини російських окупантів, про вбивства та поранення дітей, про насильство над ними. Окремо вона зупинилася на викраденнях юних українських громадян загарбниками, що є частиною злочину геноциду проти українців.

Вона поінформувала учасників зустрічі про кроки, які здійснює Україна задля припинення й запобігання грубим порушенням прав дітей під час збройної агресії Росії, про співпрацю з Міжнародним кримінальним судом, Міжнародною слідчою комісією щодо України, механізмом з людського виміру ОБСЄ, Офісом спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань дітей у збройних конфліктах та відповідною робочою групою Організації Об’єднаних Націй у нашій країні. Зазначається, що Україна розробила попередній проєкт превентивного плану з припинення та запобігання грубим порушенням прав дітей під час збройного конфлікту.

Крім того, Герасимчук продемонструвала відеосвідчення дітей, які перебували в так званих оздоровчих таборах. Діти розповідали про те, як до них ставилися, про примусове вивчення гімну РФ, російських пісень, про покарання за розмови українською та про Україну, про жахливі умови перебування.

Вона закликала міжнародну спільноту до об'єднання зусиль для порятунку українських дітей, викрадених Росією, і для розробки міжнародних механізмів гарантування безпеки всіх дітей у світі.