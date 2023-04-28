Зеленський сподівається на спільний з Єврокомісією пошук рішень щодо усунення обмежень транзиту української продукції

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на спільний з Європейською комісією пошук рішень щодо усунення обмежень транзиту української продукції суходолом через країни ЄС.

"У час, коли Росія робить усе, щоб знищити транзитні торговельні шляхи в Європі, ми маємо спільно захищати фундаментальні європейські свободи та договори. Сподіваюся, що разом із Європейською комісією буде знайдено рішення, яке дасть змогу усунути всі штучні обмеження для руху української продукції. У нас є ворог, і в нас є партнери. Росія блокує наші експортні лінії та шляхи на морі, тому не може бути так, щоб наші партнери блокували на суходолі", - заявив Зеленський на пресконференції з лідерами Чехії та Словаччини в Києві в п'ятницю.