Події

18:21 28.04.2023

Зеленський сподівається на спільний з Єврокомісією пошук рішень щодо усунення обмежень транзиту української продукції

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Зеленський сподівається на спільний з Єврокомісією пошук рішень щодо усунення обмежень транзиту української продукції

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на спільний з Європейською комісією пошук рішень щодо усунення обмежень транзиту української продукції суходолом через країни ЄС.

"У час, коли Росія робить усе, щоб знищити транзитні торговельні шляхи в Європі, ми маємо спільно захищати фундаментальні європейські свободи та договори. Сподіваюся, що разом із Європейською комісією буде знайдено рішення, яке дасть змогу усунути всі штучні обмеження для руху української продукції. У нас є ворог, і в нас є партнери. Росія блокує наші експортні лінії та шляхи на морі, тому не може бути так, щоб наші партнери блокували на суходолі", - заявив Зеленський на пресконференції з лідерами Чехії та Словаччини в Києві в п'ятницю.

Теги: #єврокомісія #агропродукція

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