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17:56 28.04.2023

Президент Чехії: Я не маю сумнівів, що Україна стане членом ЄС і НАТО

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Президент Чехії: Я не маю сумнівів, що Україна стане членом ЄС і НАТО

Президент Чехії Петр Павел заявив, що не сумнівається в майбутньому членстві України в Європейському Союзі та НАТО, і зі свого боку має намір надавати активну допомогу в цьому питанні.

"Ми з колегами (по ЄС - ІФ-У) привезли українському уряду новини про те, що ми будемо на їхньому боці. Тому що абсолютно зрозуміло, що членство в НАТО і в ЄС Україна повністю заслужила. Заслужила своєю стійкістю, відвагою, своїм протистоянням і боротьбою за свободу. Для нас усіх вона є прикладом. Я не маю сумнівів, що Україна стане членом ЄС і НАТО. Питання лише в тому - коли?" - заявив він у п'ятницю на спільній пресконференції з президентами України та Словаччини в Києві.

Водночас чеський лідер також запевнив, що Чехія готова надавати активну допомогу Україні з питань вступу до ЄС та НАТО в рамках партнерства.

"Переговори про членство України в ЄС мають розпочатися до кінця року. Зеленський запевнив, що Україна не готова отримати членство в ЄС просто так. Триває дуже активна робота, є що запропонувати, є досвід, триває активна співпраця в цьому напрямі. Ми готові активно надавати допомогу в рамках партнерства", - сказав він.

Також, за словами Павела, Чехія підтримує створення міжнародного Спецтрибуналу для розслідування російських воєнних злочинів в Україні.

Теги: #членство #україна #петр_павел

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