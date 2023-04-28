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14:11 28.04.2023

Резніков: Ми сядемо за стіл переговорів, коли обговорюватимемо репарації та акт капітуляції з боку РФ

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Резніков: Ми сядемо за стіл переговорів, коли обговорюватимемо репарації та акт капітуляції з боку РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що його колеги не порушують на зустрічах тему мирних переговорів, Україна готова до обговорень за столом переговорів у майбутньому репарацій, акту капітуляції з боку Москви і вироку міжнародного трибуналу.

Як повідомив міністр на пресконференції в п'ятницю, його колеги, зокрема на зустрічі у форматі "Рамштайн", тему проведення мирних переговорів "жодного разу не порушували".

"Думаю, вони чітко розуміють, що ми не плануємо сідати за стіл переговорів. Перше, тому що наш президент чітко сказав, що сідати за стіл переговорів із тим, хто наразі очолює Кремль, ніхто не буде від України. Друге - ми сядемо за стіл переговорів, коли обговорюватимемо репарації, контрибуції з боку РФ в інтересах України і як реалізувати вирок міжнародного трибуналу, який буде створено", - сказав міністр.

Він додав, що Україна разом із партнерами також "готова обговорювати акт капітуляції з боку Москви". Міністр запевнив, що тему мирних переговорів наразі не обговорюють.

Відповідаючи на запитання про наявність контактів із китайським оборонним відомством, міністр сказав: "Ні, таких контактів у нас поки що немає".

Теги: #переговори #умови

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