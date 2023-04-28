Увечері окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці

У четвер увечері російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці, є постраждалі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Увечері ще один ракетний удар було завдано по Костянтинівці Донецької області. Пошкоджено також школу, лікарню, житлові будинки. На жаль, є постраждалі люди", - сказав він у відеозверненні в четвер.

Також глава держави наголосив, що в Миколаєві вже завершився розбір завалів на місці ракетного удару, що стався в ніч із середи на четвер. "Понад 20 поранених, одна людина загинула... Мої співчуття рідним і близьким. Ракетами пошкоджено десятки звичайних будинків, два навчальні заклади. "Калібри" проти школи і коледжу, проти житлової забудови", - уточнив президент.

"На жаль, юридична машина світу довго набирає обертів. Але набирає. На жаль, політичний тиск світу на державу-терориста, санкційний тиск ще не досяг повної сили. Але досягає", - констатував Зеленський.