Командувачі ВМС України та США обговорили ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні, питання матеріально-технічної допомоги та підготовки особового складу

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа провів онлайн-зустріч із командувачем Шостого флоту ВМС США віцеадміралом Томасом Іші, під час якої сторони обговорили ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні, а також питання матеріально-технічної допомоги і підготовки особового складу, повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

"Сьогодні командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа провів онлайн-зустріч із командувачем 6 флоту Військово-Морських Сил Сполучених Штатів Америки віцеадміралом Томасом Іші", - йдеться в повідомленні пресслужби в телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, Неїжпапа "поінформував іноземного колегу про поточну ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні, спричинену злочинними діями російської федерації".

За даними пресслужби, основними темами розмови були надання матеріально-технічної допомоги партнерів і підготовка особового складу українських ВМС. Значну увагу було приділено питанням посилення протимінної безпеки.

По завершенню онлайн зустрічі командувач ВМС ЗС України висловив слова вдячності народу Сполучених Штатів Америки за підтримку України та подякував іноземному колезі за постійну допомогу.