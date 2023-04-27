Події

19:02 27.04.2023

У селі на Львівщині стався витік газу, відселили 29 осіб

1 хв читати
У селі на Львівщині стався витік газу, відселили 29 осіб

29 жителів села Розвадів Львівської області відселили через витік газу, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Уночі в Розвадові стався витік газу. На території шести домогосподарств із-під землі виходив природний газ, в одному з житлових будинків - з-під фундаменту", - написав Козицький.

За його даними, у зв'язку з витоком у село призупинили подачу газу, а 29 осіб, зокрема дев'ятьох дітей, відселили до родичів.

У селі провели засідання місцевої комісії з надзвичайних ситуацій, причину витоку встановлюють. Фахівці здійснюють огляд кожного об'єкта, розташованого в радіусі витоку, підраховують збитки.

Теги: #газ #село #львівщина #відселення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:01 21.04.2023
Туреччина почала постачання газу з чорноморського родовища Сакар'я

Туреччина почала постачання газу з чорноморського родовища Сакар'я

20:06 19.04.2023
У травні відбудеться перший тендер із закупівель газу в системі AggregateEU, створеної в межах Енергетичної платформи ЄС

У травні відбудеться перший тендер із закупівель газу в системі AggregateEU, створеної в межах Енергетичної платформи ЄС

19:34 19.04.2023
На Харківщині вибух побутового газу спровокував пожежу, господар будинку загинув

На Харківщині вибух побутового газу спровокував пожежу, господар будинку загинув

19:31 19.04.2023
На Харьковщине взрыв бытового газа спровоцировал пожар, хозяин дома погиб - ГСЧС

На Харьковщине взрыв бытового газа спровоцировал пожар, хозяин дома погиб - ГСЧС

12:22 18.04.2023
Україна наразі збереже заборону на експорт газу та вугілля - глава Міненерго

Україна наразі збереже заборону на експорт газу та вугілля - глава Міненерго

10:52 12.04.2023
ДБР заблокувало багатомільйонну схему розкрадання коштів у газовій галузі

ДБР заблокувало багатомільйонну схему розкрадання коштів у газовій галузі

14:30 01.04.2023
Кабмін зафіксував ще на місяць ціни на газ для тепловиків, бюджетних організацій і гуртожитків

Кабмін зафіксував ще на місяць ціни на газ для тепловиків, бюджетних організацій і гуртожитків

00:20 01.04.2023
ЄК розширить цінову "стелю" на газ на всі хаби ЄС, а не лише на TTF

ЄК розширить цінову "стелю" на газ на всі хаби ЄС, а не лише на TTF

19:51 31.03.2023
ОГТСУ і словацька Eustream продовжили дію гарантованих потужностей в обсязі 42 млн куб. м газу ще на пів року

ОГТСУ і словацька Eustream продовжили дію гарантованих потужностей в обсязі 42 млн куб. м газу ще на пів року

07:54 29.03.2023
Міністри енергетики країн ЄС узгодили позицію щодо "газового пакета"

Міністри енергетики країн ЄС узгодили позицію щодо "газового пакета"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Херсонський колаборант Сальдо відкрив у Великій Британії компанію, пов'язану із зерном

ПАРЄ засудила насильницьке переміщення українських дітей до Росії та на тимчасово окуповані території

Ердоган і Путін обговорили Україну та зернову угоду - турецькі ЗМІ

Країни НАТО поставили Києву вже понад 98% обіцяної бойової техніки - Столтенберг

Окупанти облаштували бойові позиції на дахах реакторів ЗАЕС - британська розвідка

ОСТАННЄ

КС розпочав розгляд справи про офіційне тлумачення положення Конституції України про єдине громадянство

На Харківщині бригада енергетиків підірвалася на міні, одна людина загинула, четверо поранені

Житомирська облрада заборонила діяльність УПЦ (МП) на території області

Командувачі ВМС України та США обговорили ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні, питання матеріально-технічної допомоги та підготовки особового складу

Херсонський колаборант Сальдо відкрив у Великій Британії компанію, пов'язану із зерном

ПАРЄ засудила насильницьке переміщення українських дітей до Росії та на тимчасово окуповані території

Укргідрометцентр попереджає про можливе підвищення рівнів води у східних регіонах

Комісія Мінкультури за день оглянула три об'єкти Києво-Печерської лаври

Польща спростила правила експорту дронів в Україну

Голова райсуду на Полтавщині співпрацювала з російськими спецслужбами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА