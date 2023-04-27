У селі на Львівщині стався витік газу, відселили 29 осіб

29 жителів села Розвадів Львівської області відселили через витік газу, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Уночі в Розвадові стався витік газу. На території шести домогосподарств із-під землі виходив природний газ, в одному з житлових будинків - з-під фундаменту", - написав Козицький.

За його даними, у зв'язку з витоком у село призупинили подачу газу, а 29 осіб, зокрема дев'ятьох дітей, відселили до родичів.

У селі провели засідання місцевої комісії з надзвичайних ситуацій, причину витоку встановлюють. Фахівці здійснюють огляд кожного об'єкта, розташованого в радіусі витоку, підраховують збитки.