ПАРЄ засудила насильницьке переміщення українських дітей до Росії та на тимчасово окуповані території

Парламентська асамблея Ради Європи засудила насильницьке переміщення українських дітей і цивільних осіб у Російську Федерацію і на тимчасово окуповані території та закликала держави - члени Ради Європи сприяти безпечному поверненню депортованих в Україну.

Відповідну резолюцію "Депортації та насильницькі переміщення українських дітей та інших цивільних осіб до Російської Федерації або на тимчасово окуповану територію України: створення умов для їх безпечного повернення, припинення цих злочинів і покарання винних" асамблея ухвалила на пленарному засіданні весняної сесії в четвер у Страсбурзі.

ПАРЄ закликала терміново вжити заходів для притягнення до відповідальності винних у насильницькій депортації дітей і цивільного населення України.

У резолюції наголошується, що практика незаконної депортації українців до Російської Федерації з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей розпочалася ще до повномасштабної агресії Росії проти України 24 лютого 2022 р., коли загарбники вивозили дітей із дитячих будинків і дітей з інвалідністю - зі спеціалізованих закладів.

Станом на середину квітня 2023 року, за даними уряду України, понад 19 384 дітей депортовано до Російської Федерації, з яких лише 361 дитина повернулася додому.

ПАРЄ також схвалила рекомендації.

"Репатріація дітей, їх реабілітація та створення умов для возз'єднання родин задля збереження ідентичності дітей України мають відтепер стати пріоритетом для держав-членів Ради Європи", - наголошується в рекомендаціях ПАРЄ.

Асамблея підтримує рекомендації комісара з прав людини щодо необхідності терміново визначити та використати конкретні механізми й рішення для возз'єднання всіх дітей, переміщених з України в Росію та на тимчасово окуповані території, з їхніми сім'ями. ПАРЄ також закликала Комітет міністрів допомогти Україні в цьому процесі.

Асамблея вітає ініціативи Комітету міністрів, щоб Рада Європи сприяла встановленню відповідальності Російської Федерації за агресію проти України, притягненню до відповідальності всіх винних у депортаціях і насильницьких переміщеннях українських громадян, забезпеченню правосуддя для жертв, включно зі створенням реєстру, в якому буде зафіксовано докази та заяви про шкоду, втрати чи каліцтва внаслідок російської агресії.

Асамблея закликає також Комітет міністрів забезпечити ефективний захист мігрантів і біженців, які перебувають у вразливому становищі, особливо жінок і дітей, котрі залишили Україну через війну.