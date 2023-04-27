Комісія Мінкультури за день оглянула три об'єкти Києво-Печерської лаври

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з прийому-передачі державного майна продовжує огляд приміщень Києво-Печерської лаври, що є складовими об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Комісія МКІП продовжує огляд приміщень Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" - пам'яток, які є складовими об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що в четвер, 27 квітня, комісія оглянула такі будівлі: Дім гостинний і контора (корпус 54) - пам'ятка архітектури місцевого значення; корпус 56 - пам'ятка архітектури національного значення; келії гостинного двору (корпус 57) - пам'ятка архітектури місцевого значення. "Представники монастиря ознайомилися з ухвалою Господарського суду міста Києва про заборону перешкоджання роботі комісії", - додали у відомстві.

10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Після цього намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з неї та переходити в ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" про недійсність одностороннього розірвання договору. В УПЦ (МП) заявили, що оскаржать таке рішення.

Кабінет Міністрів України 30 березня також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій, ООН.

12 квітня комісія Мінкультури з приймання-передачі державного майна після двох тижнів недопуску до приміщень монастиря розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та зафіксувала порушення користування лаврою представниками УПЦ (МП). У самій УПЦ (МП) пояснюють жалюгідний стан "Книжкового складу" Києво-Печерської лаври відмовою Мінкультури надати погодження на реставрацію. 13 квітня поліція розпочала розслідування за фактом незаконного руйнування об'єкта на території Києво-Печерської лаври.

19 квітня комісія Мінкультури обстежила ще три приміщення в Києво-Печерській лаврі, але двері будівель були зачинені, тому в присутності в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" за допомогою відповідних засобів технічні працівники забезпечили доступ комісії до зазначених приміщень. В УПЦ (МП) вважають протиправними дії представників заповідника.

24 квітня Госпсуд Києва заборонив перешкоджати роботі комісії Мінкультури на території Києво-Печерської лаври до завершення судового розгляду.

Комісія Мінкультури з перевірки наявності, умов зберігання та стану збереження культурних цінностей монастирем УПЦ (МП) підготує висновки роботи після 15 травня. Робота комісії Мінкультури з прийому-передачі 79 об'єктів державного майна в Києво-Печерській лаврі триватиме понад три місяці.