Більшість музейних цінностей першої та другої категорій перебувають у безпеці - Мінкультури

Міністерство культури і стратегічних комунікацій заявляє, що більшість музейних цінностей першої та другої категорій державної частини Музейного фонду України перебувають у безпечних.

"Особливу увагу учасники заходу приділили стану евакуації та переміщення музейних цінностей у регіонах, наближених до територій бойових дій і прикордоння. Обговорювалися й можливості тимчасового зберігання експонатів у музеях західних областей та м.Києва, які наразі є достатніми", - йдеться в повідомленні міністерства за результатами наради щодо оцінки потреб та посилення координації евакуації музейних предметів державної частини Музейного фонду України.

Зазначається, що більшість музейних цінностей першої та другої категорій перебувають у безпечних сховищах завдяки їхньому переміщенню до інших областей або в межах області, тимчасового експонування в європейських музеях та власне евакуації до інших областей.

Учасники наради підкреслили, що всі відповідальні за евакуацію органи влади діють злагоджено і своєчасно, зокрема щодо забезпечення логістики. Водночас заяв від обласних військових адміністрацій та представників музеїв щодо потреб екстреної евакуації не надходило, повідомило відомство.