Виявлені в Польщі фрагменти ракети залишилися після випробувань систем ППО - ЗМІ

Ракета, фрагменти якої виявили в лісі поблизу польського міста Бидгощ, була мішенню для відпрацювання завдань ППО, повідомляє в четвер радіостанція RMF FM.

За її інформацією, "фрагменти ракети "повітря-земля" залишилися після випробувань систем захисту, і, найімовірніше, постріл було зроблено під час навчань".

Радіостанція наголошує, що "йдеться про дії польської армії в межах створення в країні сучасної системи ППО".

Фрагменти знайшли 25 квітня в лісі за 15 км від Бидгощу. Спочатку їх прийняли за безпілотник. Жодних вибухонебезпечних матеріалів на місці події виявлено не було.

"Ситуація не становить загрози безпеці місцевих жителів. На місці виявлення працюють співробітники поліції, військової жандармерії та сапери", - коментує ситуацію міністерство оборони Польщі.