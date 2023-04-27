Міністр охорони здоров'я Туреччини заявляє, що зі здоров'ям в Ердогана "все гаразд"

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що зі здоров'ям президента Реджепа Таїпа Ердогана усе гаразд.

"Я був у нього сьогодні вранці. З ним усе гаразд. Наслідки його гастроентериту зменшилися. Він хоче продовжити свої програми якомога швидше", - написав міністр у твіттері.

Турецькі та іноземні ЗМІ повідомляли, що у вівторок увечері Ердоган відчув нездужання. Імовірно, йшлося про гострий розлад травлення.

Через проблеми зі здоров'ям Ердоган скасував передвиборчі заходи, заплановані на четвер.