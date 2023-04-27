Події

15:49 27.04.2023

Міністр охорони здоров'я Туреччини заявляє, що зі здоров'ям в Ердогана "все гаразд"

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Міністр охорони здоров'я Туреччини заявляє, що зі здоров'ям в Ердогана "все гаразд"

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що зі здоров'ям президента Реджепа Таїпа Ердогана усе гаразд.

"Я був у нього сьогодні вранці. З ним усе гаразд. Наслідки його гастроентериту зменшилися. Він хоче продовжити свої програми якомога швидше", - написав міністр у твіттері.

Турецькі та іноземні ЗМІ повідомляли, що у вівторок увечері Ердоган відчув нездужання. Імовірно, йшлося про гострий розлад травлення.

Через проблеми зі здоров'ям Ердоган скасував передвиборчі заходи, заплановані на четвер.

Теги: #здоровя #ердоган

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