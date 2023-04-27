Шмигаль обговорив із Папою Римським і прем'єром Ватикану допомогу в досягненні всіх кроків за формулою миру Зеленського

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із Папою Римським Франциском і прем'єр-міністром Ватикану допомогу в досягненні всіх кроків за формулою миру президента Володимира Зеленського.

"Ми обговорили формулу миру, можливі шляхи і допомогу його святості та Ватикану в досягненні всіх кроків за формулою миру президента Володимира Зеленського", - сказав Шмигаль на пресконференції за результатами робочого візиту до Італії в четвер, коментуючи зустріч із Папою Римським Франциском і прем'єр-міністром Ватикану.

Прем'єр також попросив Папу Римського про допомогу в поверненні до України дітей, незаконно депортованих до Росії.

Крім того, Шмигаль запросив Папу Римського відвідати Україну.