Унаслідок російського обстрілу в Херсоні загинув продюсер італійського видання La Repubblica Бітік, а журналіст Коррадо Дзуніно був поранений

Унаслідок російського обстрілу в Херсоні загинув продюсер італійського видання La Repubblica Богдан Бітік, а італійський журналіст Коррадо Дзуніно був поранений, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"У Херсоні внаслідок російського обстрілу району Антонівського моста загинув український продюсер італійського видання La Repubblica Богдан Бітік. Італійський журналіст видання Коррадо Дзуніно був поранений", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

За словами міністра, Богдан Бітік став 54-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії.

"Світла пам'ять усім журналістам, які, виконуючи свій професійний та моральний обов'язок, загинули від рук окупанта", - написав він.