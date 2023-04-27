Події

12:55 27.04.2023

Країни НАТО поставили Києву вже понад 98% обіцяної бойової техніки - Столтенберг

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Країни НАТО поставили Києву вже понад 98% обіцяної бойової техніки - Столтенберг

Союзники з НАТО надали Україні майже всі обіцяні їй бойові машини, зокрема 230 танків, заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг у четвер.

"Вже поставили понад 98% обіцяних Україні бойових машин. Це близько 1550 бронемашин, 230 танків та інше обладнання, включно із величезною кількістю боєприпасів", - сказав він на пресконференції з прем'єром Люксембургу Ксав'є Беттелем.

Столтенберг назвав безпрецедентною допомогу Києву від альянсу.

За його словами, союзники із НАТО також навчили та забезпечили обладнанням загалом дев'ять українських бронетанкових бригад.

Минулого тижня Столтенберг у Києві нагадав про складність забезпечення роботи переданого Україні озброєння. Він зазначив, що "дуже важливо домогтися того, щоб усі системи озброєння, які вже є в розпорядженні України, функціонували належним чином". "Це означає, що потрібна колосальна кількість боєприпасів. Потрібні запчастини, ремонтні роботи", - наголосив він.

На початку квітня генсек НАТО заявив, що країни альянсу вже надали військову допомогу Україні на суму 65 млрд євро.

Теги: #нато #україна #військова_допомога

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