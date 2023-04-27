Події

12:42 27.04.2023

СБУ встановила особу окупанта, який убивав українських військовополонених після допитів

1 хв читати

Служба безпеки України ідентифікувала особу російського окупанта, який у перехопленій телефонній розмові зізнався про те, що вбивав українських військовополонених після допитів.

"Чоловік на аудіо – Сучко Євген Юрійович з Новгородської області РФ, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в четвер.

Нове перехоплення СБУ телефонної розмови окупанта було зроблено на східному фронті України. У розмові злочинець докладно розповідав про те, "як перерізає людині горло".

"І уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі", - зазначається в повідомленні.

У перехопленій розмові також злочинець пояснює, що "військовополонених потрібно утилізувати".

"СБУ працює, аби цей Сучко та кожен воєнний злочинець з РФ поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни", - наголошується у повідомленні.

Теги: #сбу #військовополонені #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:52 27.04.2023
Окупанти облаштували бойові позиції на дахах реакторів ЗАЕС - британська розвідка

Окупанти облаштували бойові позиції на дахах реакторів ЗАЕС - британська розвідка

14:40 25.04.2023
СБУ затримала шістьох ворожих інтернет-агентів

СБУ затримала шістьох ворожих інтернет-агентів

10:38 25.04.2023
Заарештовано активи Оксани Марченко в Запорізькому заводі феросплавів - СБУ

Заарештовано активи Оксани Марченко в Запорізькому заводі феросплавів - СБУ

19:43 22.04.2023
Українські прикордонники за добу відбили чотири атаки противника в Бахмуті, знешкодили 13 окупантів

Українські прикордонники за добу відбили чотири атаки противника в Бахмуті, знешкодили 13 окупантів

11:32 22.04.2023
За добу на лівобережжі Херсонської області знищено 31 окупанта, щонайменше 3 ЗРК, РЛС та артустановку - ОК "Південь"

За добу на лівобережжі Херсонської області знищено 31 окупанта, щонайменше 3 ЗРК, РЛС та артустановку - ОК "Південь"

18:31 21.04.2023
Серед окупантів поширюють чутки про швидке закінчення війни з територіальними поступками на користь РФ - Генштаб ЗСУ

Серед окупантів поширюють чутки про швидке закінчення війни з територіальними поступками на користь РФ - Генштаб ЗСУ

16:30 21.04.2023
Голова СБУ Василь Малюк: Ми знешкоджуємо мережі зрадників, які росія готувала 30 років

Голова СБУ Василь Малюк: Ми знешкоджуємо мережі зрадників, які росія готувала 30 років

16:29 21.04.2023
Голова СБУ: "Політичний офіс" Клюєва-Сівковича не уникне відповідальності

Голова СБУ: "Політичний офіс" Клюєва-Сівковича не уникне відповідальності

10:28 21.04.2023
СБУ затримала двох співробітників ДСНС, які на початку вторгнення РФ підпалили пожежно-рятувальну частину в Київській області

СБУ затримала двох співробітників ДСНС, які на початку вторгнення РФ підпалили пожежно-рятувальну частину в Київській області

14:56 20.04.2023
У поведінці окупантів мер Мелітополя побачив ознаки підготовки до евакуації

У поведінці окупантів мер Мелітополя побачив ознаки підготовки до евакуації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Країни НАТО поставили Києву вже понад 98% обіцяної бойової техніки - Столтенберг

Окупанти облаштували бойові позиції на дахах реакторів ЗАЕС - британська розвідка

Зеленський про обстріл Миколаєва: РФ не перестає доводити, що основна мета війни - терор і геноцид українців

ЗС України знищили понад 500 окупантів, 2 танки, 10 артсистем і 3 РСЗВ за добу

У Миколаєві кількість поранених у результаті ракетної атаки РФ збільшилася до 23 людей

ОСТАННЄ

Унаслідок російського обстрілу в Херсоні загинув продюсер італійського видання La Repubblica Бітік, а журналіст Коррадо Дзуніно був поранений

Країни НАТО поставили Києву вже понад 98% обіцяної бойової техніки - Столтенберг

Найближчі ночі будуть холодними, місцями заморозки

Залужний і Єрмак обговорили із Салліваном і Міллі постачання зброї та боєприпасів

Мінреінтеграції: Після деокупації в Криму має бути створено військову адміністрацію, а потім - військово-цивільну

Урядова комісія подала до Кабміну звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи гелікоптера в Броварах

Ізраїль продовжив перебування українських біженців до кінця липня та зняв певні обмеження щодо працевлаштування

Румунія очікує заборони Єврокомісією імпорту до країни українського зерна до 5 червня

Унаслідок ракетної атаки по Миколаєву загинув чоловік, поранено 23 людей, серед них двоє дітей

Система оповіщення в Херсоні повністю запрацює до кінця травня - міськрада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА