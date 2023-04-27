Під російськими обстрілами загинуло троє жителів Донеччини за добу

Троє мирних жителів Донецької області загинуло й ще четверо дістало поранень унаслідок обстрілу з боку російських окупантів за минулу добу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в четвер уранці.

"На горлівському напрямку одна людина загинула й одна поранена в Костянтинівці. У місті пошкоджено сім приватних будинків і три багатоповерхівки. У Торецькій громаді пошкоджено дев’ять будинків та інфраструктурний об'єкт. Зафіксовано обстріли Часовоярської і Соледарської громад. На лисичанському напрямку одна людина загинула у Званівці - у селі пошкоджено три будинки. У Ямполі Лиманської громади поранено одну особу та пошкоджено вісім будинків", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

За його словами, у середу окупанти завдали п’ятьох ракетних ударів по м. Дружківка, унаслідок чого в місті було пошкоджено п’ять приватних будинків і школу, проте обійшлося без жертв. На волноваському напрямку окупанти тричі обстріляли з артилерії с. Пречистівку Вугледарської громади та двічі з реактивних систем залпового вогню "Град" - сусіднє с. Новоукраїнку.

"На донецькому напрямку одна людина поранена і 10 будинків пошкоджено у Веселому Гаю Курахівської громади. Регулярні обстріли відбувалися в Мар'їнці та Красногорівці. Авдіївка вночі зазнала обстрілу з "Градів", а на ранок - авіаракетного удару", - розповів Кириленко.