Одна людина загинула, троє поранених унаслідок обстрілів Херсонської області, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив - 65 обстрілів, випустивши 386 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації. 1 людина загинула, троє отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.

Окупанти обстріляли житлові квартали населених пунктів області, територію електричної підстанції Бериславського району, адміністративні будівлі населеного пункту Станіславської сільської громади.

За його словами, з деокупованої території області евакуйовано 88 осіб.