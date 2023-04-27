Події

08:18 27.04.2023

Одна людина загинула, троє поранених унаслідок обстрілів Херсонської області

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Одна людина загинула, троє поранених унаслідок обстрілів Херсонської області

Одна людина загинула, троє поранених унаслідок обстрілів Херсонської області, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив - 65 обстрілів, випустивши 386 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації. 1 людина загинула, троє отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.

Окупанти обстріляли житлові квартали населених пунктів області, територію електричної підстанції Бериславського району, адміністративні будівлі населеного пункту Станіславської сільської громади.

За його словами, з деокупованої території області евакуйовано 88 осіб.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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