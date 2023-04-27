Події

07:40 27.04.2023

У Миколаєві кількість поранених у результаті ракетної атаки РФ збільшилася до 23 людей

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У Миколаєві кількість поранених у результаті ракетної атаки РФ збільшилася до 23 людей

У Миколаєві кількість поранених унаслідок ракетної атаки РФ збільшилася до 23 осіб, серед яких одна дитина, повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Наразі відомо про 1 загиблого і 23 поранених мирних жителів міста, серед яких 1 дитина", - написав Назаров у телеграм-каналі.

Він уточнив, що противник атакував Миколаїв ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. "4 ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення", - пояснив він.

За його словами, один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнали житлова багатоповерхівка та історична будівля.

"З огляду на те, що це високоточна зброя, яка працює за координатами наведення - очевидний факт терору мирного населення", - наголосив речник ОК "Південь".

Пожежу оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій.

Як повідомлялося, в ніч проти четверга дві ворожі ракети влучили в багатоповерховий і приватний будинки, частина будинків у місті без електроенергії, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

 

 

Теги: #миколаїв #обстріл #поранені

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