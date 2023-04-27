Дві ракети потрапили до багатоповерхового та приватного будинків Миколаєва, частина будинків у місті без е/е

Дві ворожі ракети потрапили до багатоповерхового та приватного будинків, частини будинків у місті без електроенергії, повідомив мер Олександр Сенкевич.

"Вже відомо, що одна з ракет потрапила в багатоповерхівку. Ще одна - до приватного будинку. На місце йдуть всі служби", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Сенкевича, частина будинків у місті без світла.

Мер також закликав миколаївців не виходити з укриття до відбою тривоги.